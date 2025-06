Coalizione Civica rilancia l’azione | Vogliamo rimetterci in gioco

Nuovo coordinamento e rilancio per Coalizione Civica, che si è presentata ieri mattina alla stampa. Tommaso Lanzoni ed Arianna Poli saranno i portavoce di un gruppo composto anche da Leonardo Fiorentini, Adam Atik, Elisa Bratti, Irene Bregola, Margherita Fortini, Martina Turola e Pietro Pinna, alcuni dei quali esponenti in consiglio comunale nella lista civica di Fabio Anselmo. "Abbiamo deciso di rimetterci in gioco per la città, dando nuova linfa ad un percorso iniziato nel 2019 - il commento della Poli - ed espandendo il gruppo di lavoro politico. Vorremmo tornare ad essere una voce presente, capace di rappresentare i bisogni e le necessità dei cittadini; abbiamo rafforzato il nostro assetto nell’ottica di mettere in atto un’azione politica fatta di partecipazione, giustizia sociale, attenta a tutte le sfaccettature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coalizione Civica rilancia l’azione: "Vogliamo rimetterci in gioco"

