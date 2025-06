Club Manager vuol dire fiducia Badelj una scelta che vale il futuro

Tutte le grandi squadre stanno puntando su figure strategiche come il Club Manager, un ruolo chiave per garantire stabilità e visione a lungo termine. La scelta di Badelj come simbolo di fiducia testimonia quanto questa figura possa fare la differenza. Per Stefano Pioli e la Fiorentina, trovare il candidato giusto sarà determinante per costruire un futuro solido e ambizioso. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il progetto e consolidare il successo.

L’impressione è che non sia una spina particolarmente appuntita nel fianco della trattativa. Ma sono i giorni in cui Stefano Pioli e la Fiorentina stanno parlando anche del famoso Club Manager, figura di supporto che il tecnico emiliano avrebbe chiesto ai dirigenti viola. La Fiorentina non ha detto no, a patto che si trovi la figura giusta. Al di là dei nomi, il ruolo del Club Manager è sempre più centrale per gli allenatori di livello. Tutte le squadre di vertice se ne dotano perché rappresenta una garanzia anche per i club. Figura di raccordo a contatto con l’allenatore e la squadra. Guardate Oriali, sempre al fianco di Conte dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Club Manager vuol dire fiducia. Badelj, una scelta che vale il futuro

