Climaturgente e Treintrots | le nuove parole per capire la crisi climatica

La crisi climatica sta rivoluzionando il nostro modo di pensare e parlare di ambiente. Nuove parole come "climaturgente" e "treintrots" emergono per descrivere questa realtà complessa e urgente. Sono strumenti linguistici che ci aiutano a comprendere meglio le sfide di oggi, invitandoci a un’azione immediata e consapevole. In questo scenario, evolvere il nostro vocabolario diventa fondamentale per affrontare con efficacia la crisi ambientale.

L’ emergenza climatica e ambientale non è un problema del futuro, ma è presente, oggi più che mai. La crisi climatica presenta una nuova urgenza, le azioni globali di sostenibilità non sono più rimandabili, né possono più essere graduali nel tempo, ma immediate. La crisi ambientale sta cambiando radicalmente il nostro modo di pensare, così come il nostro linguaggio. Sono sempre più diffuse, in ambito specialistico, politico e del linguaggio comune, parole come climaturgente e treintrots. Tanto che l’ Università Parthenope di Napoli e la Paris Nanterre hanno dato vita al progetto Néofix. Raccogliendo ed esaminando tutti i neologismi legati alla crisi e al cambiamento climatico, vuole dimostrare come le nuove parole che entrano nel linguaggio del nuovo millennio possono diventare uno strumento per aiutare a comprendere la realtà. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Climaturgente e Treintrots: le nuove parole per capire la crisi climatica

