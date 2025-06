Clienti Amgas lamentano ritardi Adiconsum | Misuratori obsoleti e difficoltà nel cambio del gestore

I clienti di Amgas segnalano ritardi e problemi legati a contatori obsoleti, complicando il cambio del gestore. Secondo Giovanni D'Elia di Adiconsum Foggia, la mancanza di sostituzioni tempestive aggrava la situazione, con conseguenze dirette sulla trasparenza e l'efficienza del servizio. In risposta a queste criticità, è stata inviata una comunicazione ufficiale agli organi competenti per sollecitare interventi immediati. La domanda che sorge spontanea è: come si intende risolvere questa situazione?

