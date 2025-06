Classifica Giro del Delfinato 2025 | Pogacar da 7° a 1° crolla Evenepoel sorpresa Lipowitz

Tadej Pogacar ha conquistato il comando del Giro del Delfinato 2025 nella sesta tappa, sorprendendo tutti con un sorpasso decisivo negli ultimi chilometri. La sua progressione ha lasciato alle spalle Evenepoel e Vingegaard, che ora si trovano a distanze considerevoli in classifica. La battaglia per la vittoria finale si infiamma, promettendo emozioni e colpi di scena fino all’ultima tappa. La lotta è aperta: chi trionferà ?

Tadej Pogacar è balzato al comando della classifica generale del Giro del Delfinato 2025 al termine della sesta tappa: dal settimo al primo posto in graduatoria grazie al cambio di passo inscenato quando mancavano otto chilometri al traguardo. Lo sloveno ha aumentato il ritmo e ha lasciato rapidamente sul posto il belga Remco Evenepoel e il danese Jonas Vingegaard, involandosi in solitaria verso l’arrivo e infliggendo distacchi esagerati ai due rivali che ritroverĂ anche al Tour de France tra qualche settimana. Tadej Pogacar ha scalato la graduatoria e e ora guarda tutti dall’alto in basso con un vantaggio di 43 secondi su Vingegaard (tre posizioni guadagnate), 54” sulla rivelazione tedesca Florian Lipowitz e 1’22” su Remco Evenepoel, che dal primo posto è scivolato in quarta piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it