Classifica FIMI | Bresh nuovo re degli album Baglioni sul podio

Dalla vibrante scena musicale italiana emergono nuovi protagonisti e conferme di grande rilievo. La classifica FIMI dal 6 al 12 giugno 2025 rivela Alfa in vetta tra i singoli con "A me mi piace", mentre Bresh conquista il trono degli album con "Mediterraneo", spodestando Baglioni. Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti di questa settimana ricca di novità e successi!

Alfa mantiene la vetta dei singoli nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 6 al 12 giugno 2025. Il cantante ligure si conferma davanti a tutti con A me mi piace (in collaborazione con Manu Chao ), mentre scivola negli album, dove il nuovo re è Bresh, subito in testa con Mediterraneo. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena. Sfera Ebbasta & Shiva – Neon. Luchè – Nessuna. Pinguini Tattici Nucleari & Max Pezzali – Bottiglie vuote. Achille Lauro – Amor. Olly – Balorda nostalgia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it