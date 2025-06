Classifica FIMI | Bresh nuovo re degli album Baglioni sul podio

La scena musicale italiana si infiamma con nuove conferme e sorprendenti sorprese nella classifica FIMI dal 6 al 12 giugno 2025. Alfa mantiene il suo dominio nei singoli con "A me mi piace", mentre sul fronte degli album, il nuovo re è Bresh, che conquista il podio con "Mediterraneo". Scopriamo gli aggiornamenti più recenti e le tendenze che stanno facendo vibrare gli ascoltatori italiani. Restate con noi per i dettagli!

Alfa mantiene la vetta dei singoli nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 6 al 12 giugno 2025. Il cantante ligure si conferma davanti a tutti con A me mi piace (in collaborazione con Manu Chao ), mentre scivola negli album, dove il nuovo re è Bresh, subito in testa con Mediterraneo. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena. Sfera Ebbasta & Shiva – Neon. Luchè – Nessuna. Pinguini Tattici Nucleari & Max Pezzali – Bottiglie vuote. Achille Lauro – Amor. Olly – Balorda nostalgia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Classifica FIMI: Bresh nuovo re degli album, Baglioni sul podio

