CLASSIFICA DELLE RADIO PIÙ ATTIVE SUI SOCIAL RTL 102.5 SEMPRE AL PRIMO POSTO

Sempre in vetta, RTL 102.5 domina la classifica delle radio più attive sui social, confermandosi il punto di riferimento per milioni di ascoltatori. Anche a maggio, la stazione leader ha raddoppiato le visualizzazioni video, con un sorprendente +136%, grazie a contenuti innovativi e alla campagna 2025 che trasforma il celebre claim in un modo del tutto nuovo e coinvolgente. Un risultato che testimonia come la radio possa evolversi e conquistare anche il mondo digitale.

Anche nel mese di maggio, RTL 102.5 guida la classifica delle Top Radio stilata da Sensemakers per Primaonline. La prima radio d’Italia ha raddoppiato il volume complessivo delle video views, registrando una crescita esponenziale, in particolare sul fronte dei contenuti video (+136%). Un contributo significativo è arrivato dalla nuova campagna 2025, in cui, per la prima volta, il celebre claim si trasforma dando vita a una versione inedita e celebrativa del jingle “Very Normal People”. La campagna eleva il pubblico a vero protagonista, mettendo letteralmente al centro i suoi ascoltatori. Ognuno di loro diventa la normalità e l’unicità da celebrare, in una campagna ironica, irriverente e coinvolgente, in cui tutti potranno immedesimarsi, declinata su affissioni, spot in radiovisione che catturano la spontaneità, e contenuti social e digital dedicati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La classifica è stata stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) che conduce indagini di mercato finalizzate ad analizzare l’aspetto economico e qualitativo delle aziende attive in diversi settori http://tiny.cc/4cwl001 Vai su Facebook

