Clara con Fedez al Tim Summer Hits 2025 | per la prima puntata sceglie animalier e scollatura maxi

Il grande debutto del TIM Summer Hits 2025 accende i riflettori su Clara, che ha conquistato il pubblico con una performance travolgente insieme a Fedez. Per la prima puntata, la cantautrice ha scelto un look audace e di tendenza: stampa animalier e una scollatura maxi, perfetta per catturare l’attenzione sotto i riflettori. Ma cosa ha davvero indossato per questa serata indimenticabile? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli dello stile di Clara.

Parte oggi il Tim Summer Hits 2025 e tra i cantanti sul palco c'è Clara, che si è esibita in coppia con Fedez sulle note di Scelte Stupide. Cosa ha indossato per l'occasione?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

