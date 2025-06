Cittadella ufficiale il primo colpo | dal Trento arriva a parametro zero l' ala Emanuele Anastasia

Il Cittadella riparte con slancio, annunciando il primo colpo di mercato dopo un mese di riflessione e riorganizzazione. L’accoglienza è calda per Emanuele Anastasia, talento ventinovenne proveniente dal Trento a parametro zero. Con questa scelta, la società getta le basi per una rinascita efficace in Serie C, puntando su esperienza e determinazione. Il futuro del club si costruisce così, passo dopo passo, con entusiasmo e strategia.

Dopo un mese di silenzio e di grande lavoro per metabolizzare la retrocessione, il Cittadella ufficializza il primo acquisto e pone la prima pietra per la ripartenza in Serie C. Si tratta dell'esterno offensivo ventinovenne Emanuele Anastasia, nell'ultimo biennio a Trento nel girone A della Serie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cittadella, ufficiale il primo colpo: dal Trento arriva a parametro zero l'ala Emanuele Anastasia

In questa notizia si parla di: cittadella - primo - trento - emanuele

Padova-Vicenza al primo turno di Coppa Italia: la possibilità è reale e concreta Vai su Facebook

Cittadella, ufficiale il primo colpo: dal Trento arriva a parametro zero l'ala Emanuele Anastasia; Mezza maratona, la graduatoria dei primi 1000 italiani nel 2024; Calciomercato, il Verona punta a Borini, il Venezia a Jajalo. Per il Cittadella calda la pista Salvi.

Test amichevole per il Cittadella: 2-0 al Trento, gol di Beretta e Varela - Dopo un primo tempo equilibrato, il Cittadella ha sbloccato la gara nella ripresa grazie al rigore trasformato da Beretta. Riporta tuttomercatoweb.com

Il Cittadella primo in Serie B - Non era mai capitato all’Associazione Sportiva Cittadella, la squadra di una piccola città di ventimila abitanti in provincia di Padova, di trovarsi in testa al campionato di Serie B ... Secondo ilpost.it

Test amichevole per il Cittadella: 2-0 al Trento, gol di Beretta e Varela - Dopo un primo tempo equilibrato, il Cittadella ha sbloccato la gara nella ripresa grazie al rigore trasformato da Beretta. Riporta m.tuttomercatoweb.com