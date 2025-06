Ciro Buonajuto lascia la guida di Ercolano dopo dieci anni

Un decennio di dedizione e impegno ha segnato la storia di Ercolano con Ciro Buonajuto al timone. Dopo dieci anni di guida, il sindaco ha annunciato in diretta al TgR Campania la sua decisione di dimettersi, lasciando un'eredità fatta di passione e amore per la città. La sua esperienza rappresenta un capitolo importante per il futuro di Ercolano, che ora si prepara a nuove sfide e opportunità.

L'annuncio in diretta al TgR Campania. Ciro Buonajuto ha rassegnato ufficialmente le dimissioni da sindaco di Ercolano, mettendo fine a un'esperienza amministrativa durata dieci anni. L'annuncio è arrivato direttamente durante un'intervista al TgR Campania, dove il primo cittadino ha dichiarato: " Sono stato sindaco di questa città per 10 anni, l'ho fatto con passione, l'ho fatto con amore ". Un decennio di trasformazione per Ercolano. Buonajuto ha voluto sottolineare con orgoglio i risultati raggiunti: " Ercolano è una città che è stata rivoluzionata, che è cresciuta tantissimo grazie al turismo, alla cultura e alla legalità ".

Dopo dieci anni di dedizione e passione al servizio della comunità, il sindaco Ciro Buonajuto annuncia le sue dimissioni, lasciando un'impronta significativa nel Comune di Ercolano.

