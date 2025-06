‘Cinque Vele Legambiente’ il mare di Pollica sale sul podio

Il mare più bello d'Italia si conferma un tesoro di biodiversità e sostenibilità, con Domus De Maria in Sardegna che conquista il primo posto nel 2024 grazie all'area marina protetta di Capo Spartivento. Questa meravigliosa località, insieme ad altre 19 premiate, incarna l’equilibrio perfetto tra turismo e tutela ambientale, offrendo un esempio virtuoso di rispetto e valorizzazione del nostro patrimonio marino. La Guida “Il mare più bello 2025” celebra queste eccellenze e...

Il mare più bello di Italia è in Sardegna, a Domus De Maria dove è nata nel 2024 l'area marina protetta Capo Spartivento. Questo comune guida la classifica delle 20 località marittime a cinque vele premiate da Legambiente e Touring Club Italiano per sostenibilità ambientale, turismo dolce, valorizzazione del territorio e tutela della biodiversità e descritte nella Guida "Il mare più bello 2025". La guida indica anche dieci località di laghi a Cinque vele. Al secondo posto per il mare libero dall'overtourism c'è la cilentana Pollica, seguita in ordine di classifica da Nardò, in provincia di Lecce, dalla sarda Baunei (Nuoro) e da San Giovanni a Piro (Sa).