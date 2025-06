Cinque Mulini Summer Night In città è conto alla rovescia per la corsa tra storia e natura

Un’atmosfera magica, tra storia e natura, in cui l’energia della corsa si unisce alla bellezza del paesaggio. San Vittore Olona si prepara ad accogliere la tredicesima edizione della Cinque Mulini Summer Night, un evento imperdibile che promette emozioni e solidarietà. Non mancate: vi aspettiamo per vivere insieme questa serata unica, dove lo sport diventa un’esperienza indimenticabile.

San Vittore Olona si prepara ad accogliere, venerdì 27 giugno, la tredicesima edizione della Cinque Mulini Summer Night, un evento che con il passare degli anni si è affermato come uno dei momenti più sentiti e partecipati nel panorama delle manifestazioni sportive locali. La serata, che si svolgerà lungo l’affascinante tracciato che attraversa anche lo storico Mulino Meraviglia, rappresenta un’occasione speciale per vivere lo sport in un clima di festa, condivisione e convivialità. "È un’opportunità – spiegano gli organizzatori – per atleti, famiglie e semplici appassionati di trascorrere insieme alcune ore immersi nella natura e nella storia del nostro territorio, praticando attività fisica in modo libero e inclusivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinque Mulini Summer Night. In città è conto alla rovescia per la corsa tra storia e natura

