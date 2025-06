Cinghiali e fauna selvatica | il Piemonte stanzia 3,6 milioni di euro per risarcire gli agricoltori

Cinghiali e fauna selvatica continuano a mettere a dura prova gli agricoltori piemontesi, ma finalmente arriva una buona notizia: la Regione stanzia 36 milioni di euro per i risarcimenti del 2024. Un sostegno concreto che mira a compensare le perdite e a tutelare il comparto agricolo locale. In un contesto di crescente sfida ambientale e produttiva, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la tutela degli imprenditori e della biodiversità regionale.

È in arrivo un importante risarcimento economico da parte della regione Piemonte per tutte le aziende agricole del territorio che, nel 2024, hanno subito danni economici a causa dalla fauna selvativa. Di fronte alle oltre 4.300 richieste di risarcimento presentate nell'anno passato

Danni agricoli in Piemonte: 4,5 milioni di euro per il 2024 causati dalla fauna selvatica - Nel 2024, i danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura in Piemonte hanno raggiunto cifre significative, con una stima totale di 4.

Le #aziendeagricole del #Piemonte che nel 2024 hanno subito #danni economici dalla #faunaselvatica avranno dalla Regione un risarcimento di 3,6 milioni di euro. Sarà possibile la copertura dell'83% dei danni periziati, quantificati in 4.640.000 euro.

Coldiretti Asti: “Ingenti ma insufficienti i risarcimenti per i danni da fauna selvatica” Secondo atnews.it: 844,99 euro destinato alle aziende agricole piemontesi che, nel 2024, hanno subito danni economici da parte della fauna selvatica.