Cinema sperimentale Proiezioni nel parco sul lago di Como

Immergiti nell'incanto delle serate estive sul lago di Como con la rassegna di cinema sperimentale a Villa del Grumello. Tre domeniche, tre occasioni per scoprire un universo visivo innovativo, tra cortometraggi e lungometraggi selezionati dai festival indipendenti più prestigiosi. Curata dal noto critico Massimiliano Fierro, questa esperienza unica ti invita a vivere l’arte cinematografica come non l’hai mai vista prima...

di Raffaella Parisi Tre domeniche, 15, 22 e 29 giugno, dedicate alla settima arte a villa del Grumello, sul lago di Como, rassegna di cinema sperimentale, parte del progetto Ecotonalità - Humanities 2025-2026. La rassegna, curata dal critico cinematografico Massimiliano Fierro, propone un programma trasversale con 18 cortometraggi e 3 lungometraggi internazionali, selezionati dai principali festival del circuito indipendente. Le proiezioni cominciano alle 19.30 all’interno della villa con una selezione di cortometraggi articolata secondo quattro sezioni tematiche, un corto narrativo sul tema della guerra, seguito da un documentario etnografico in omaggio a Vittorio De Seta, regista capace di raccontare un Meridione ormai scomparso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cinema sperimentale. Proiezioni nel parco sul lago di Como

