Cinebike parte da Palmanova | nel weekend pedalate laboratori proiezioni e spettacoli

Preparati a vivere un weekend indimenticabile con Cinebike, il festival di cinema all’aperto che parte da Palmanova! Pedalate, laboratori e spettacoli si mescolano tra proiezioni cinematografiche, escursioni nella natura e incontri culturali, creando un’esperienza unica per grandi e piccini. Il primo film in proiezione… sarà solo l’inizio di un’avventura che unisce passione, scoperta e tanta allegria sotto le stelle!

Primo weekend per Cinebike, il festival di cinema all’aperto da vivere in bicicletta che unisce le proiezioni dei film a pedalate e camminate alla scoperta di natura e storia, racconti d'autore, presentazioni, laboratori per bambini, concerti, mostre e degustazioni. Il primo film in proiezione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Cinebike parte da Palmanova: nel weekend pedalate, laboratori, proiezioni e spettacoli

In questa notizia si parla di: cinebike - pedalate - laboratori - proiezioni

3^ edizione CINEBIKE Festival | 11-20 giugno Primo appuntamento: mercoledì 11 giugno ad Aquileia Aperitivo con l’autore Paolo Patui Parte Cinebike, il festival di cinema all’aperto da vivere in bicicletta che unisce le proiezioni dei film a pedalate e camminat Vai su Facebook

Cinebike parte da Palmanova: nel weekend pedalate, laboratori, proiezioni e spettacoli; Cinebike 2025, cinema in bici tra Palmanova e Collio: film, eventi e pedalate da vivere; Cinebike Festival 2024, torna protagonista a Grado il duo Cinema-Biciclette.

Cinebike 2025, cinema in bici tra Palmanova e Collio: film, eventi e pedalate da vivere - Dall’11 al 20 giugno, la terza edizione di Cinebike unirà pedalate e camminate alla scoperta di natura e storia, racconti d'autore e pre ... Lo riporta nordest24.it

Aperitivo con l’autore Paolo Patui a CINEBIKE Festival, il festival di cinema all’aperto da vivere in bicicletta, terza edizione - La prima settimana di Festival inizia mercoledì 11 giugno alle 19 ad Aquileia presso Vini Brojli con l’aperitivo con l’autore “Saliscendi, pedalate e contropiedi”: Paolo Patui dialogherà con il giorna ... Come scrive informazione.it

Cinebike Festival, al via dal 16 giugno il primo festival Bike-in del Friuli Venezia Giulia - Cinema all’aperto, incontri con i protagonisti, tour in bicicletta alla scoperta del territorio, dj set, degustazioni e laboratori per bambini. Secondo mymovies.it