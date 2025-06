Cina | Yunnan garzette nidificano tra i fiori in tranquille zone umide

Immergersi nelle tranquille zone umide dello Yunnan a giugno significa assistere a un spettacolo di rinascita naturale. Le ninfee in fiore e gli stormi di garzette che planano leggere creano un quadro di rara bellezza e speranza. Questo paesaggio, simbolo di successo ecologico, ci invita a riflettere sull’importanza della conservazione. Per vivere questa meraviglia in prima persona, visita il video al seguente indirizzo: ...

A giugno, la zona umida di Caohai, nello Yunnan, si rianima: le ninfee fioriscono mentre stormi di garzette planano leggiadre sopra le teste. Da maggio a luglio, questo paesaggio tranquillo si trasforma in un vivaio, evidenziando il successo degli sforzi di conservazione ecologica.

