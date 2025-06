Cina | traffico ferroviario di passeggeri stabilisce record a gen-mag

La Cina conquista nuovi record nel traffico ferroviario di passeggeri, con 1,86 miliardi di viaggi nei primi cinque mesi del 2025. Un aumento del 7,3% rispetto allo scorso anno testimonia la crescita incredibile della mobilitĂ nel paese. Con una media di oltre 11.200 treni al giorno, il settore ferroviario cinese si conferma come motore essenziale dello sviluppo economico e sociale. Questo trend positivo apre nuove prospettive per il futuro dei trasporti in Asia e nel mondo.

La rete ferroviaria cinese ha gestito 1,86 miliardi di viaggi di passeggeri nei primi cinque mesi del 2025, ha dichiarato l'operatore ferroviario nazionale. Questo numero ha segnato un aumento del 7,3% su base annua e un record rispetto a periodi storici simili, secondo i dati pubblicati oggi dalla China State Railway Group Co., Ltd. Nello stesso periodo, hanno circolato in media 11.243 treni al giorno, con un aumento del 7,5% anno su anno. Il traffico passeggeri giornaliero piu' elevato di quest'anno e' stato registrato il primo maggio, primo dei cinque giorni di vacanze per il primo maggio.

