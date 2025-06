Cina | risultati di ricerche mediche presentati all’EHA 2025 Congress

Alla 30ª edizione dell’EHA Congress a Milano, la Cina ha portato risultati rivoluzionari nel campo della ricerca medica, con studi innovativi come quello sulla trombocitopenia immune adulta. Se questi progressi rappresentano il futuro delle terapie personalizzate, non perdete l’occasione di scoprire come la collaborazione internazionale stia aprendo nuove strade per la salute globale. La medicina cinese si afferma sempre più come protagonista di questo importante evento scientifico.

Alcuni risultati di ricerche mediche cinesi sono stati presentati alla 30ma edizione dell’European Hematology Association Congress (EHA 2025 Congress), che ha preso il via ieri a Milano, in Italia. Uno studio sulla trombocitopenia immune nell’adulto, condotto dal Centro nazionale cinese per la ricerca clinica sulle malattie del sangue, e’ stato selezionato tra i cinque “Late-Breaking Abstracts” annunciati quest’anno, si legge sul sito ufficiale del congresso. Inoltre, un totale di 30 risultati di ricerche provenienti dalla Cina sono stati accettati per la presentazione all’evento, coprendo i progressi nello studio di malattie come la leucemia mieloide acuta, la trombocitemia, il mieloma multiplo e l’anemia aplastica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: risultati di ricerche mediche presentati all’EHA 2025 Congress

