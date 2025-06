Cina | Ningxia fiera del vino riunisce sapori globali

La Cina si apre al mondo del vino con la fiera di Ningxia, un vivace crocevia di sapori e culture. Da Bordeaux alla Napa Valley, i produttori globali si incontrano a Yinchuan per celebrare l’eccellenza vinicola internazionale, offrendo degustazioni e scambi di esperienze. Questa quinta edizione della China (Ningxia) International Wine Culture and Tourism Expo promette di essere un’occasione unica di scoperta e connessione nel panorama enologico mondiale—una vera festa per gli appassionati di vino. Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: ...

299.000 vasi floreali incontrano l'aroma del vino Dal 9 al 12 giugno, si è tenuta a Yinchuan la quinta Fiera Internazionale della Cultura e del Turismo del vino della Cina (Ningxia). La disposizione floreale dell’evento si concentra sul tema del vino, creando sce Vai su Facebook

Scoprite come i vigneti del Ningxia stanno liberando la vitalità dei consumi freschi a una fiera nel nord-ovest della Cina. Vai su X

