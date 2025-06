Cina-Europa | banche centrali si impegnano per cooperazione piu’ stretta

In un mondo sempre più interconnesso, la collaborazione tra le banche centrali di Cina ed Europa si rivela fondamentale per affrontare le sfide globali. Pan Gongsheng e Christine Lagarde hanno appena sancito un nuovo impegno nel loro primo incontro annuale, puntando a una cooperazione più stretta in un contesto internazionale complesso e volatile. L’obiettivo? Rafforzare stabilità e crescita condivisa, gettando le basi per un futuro più solido e resiliente.

Le banche centrali di Cina ed Europa si sono impegnate a rafforzare la cooperazione in un contesto internazionale complesso e volatile. Pan Gongsheng, governatore della Banca popolare cinese (PBOC), e Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (BCE), mercoledi' hanno co-presieduto a Pechino il primo incontro annuale dei governatori tra la PBOC e la BCE. Durante l'incontro, i due funzionari si sono scambiati opinioni su questioni quali gli sviluppi economici e finanziari in Cina e nell'area dell'euro, gli sviluppi del sistema monetario internazionale e della regolamentazione finanziaria e le aree chiave per la cooperazione tra le due istituzioni.

