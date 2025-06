Ciliegie di Vignola dopo tante difficoltà sarà un’ottima annata

Dopo anni di sfide legate a gelate e piogge abbondanti, le ciliegie di Vignola si apprestano a regalare un’annata eccezionale. Dolce, croccante e generosa, questa stagione promette di deliziare i palati di tutta Italia, rafforzando la tradizione e la qualità che rendono unica la Ciliegia di Vignola IGP. È il momento di scoprire il sapore autentico di un frutto che torna a conquistare con forza.

Dolci, croccanti e abbondanti. Dopo anni di campagne difficili, segnate da gelate ed eccesso di pioggia, si prospetta ottima la stagione di raccolta delle ciliegie nell’areale emiliano e romagnolo che con 431 ettari di ceraseti rifornisce la produzione e la commercializzazione di Agrintesa, la cooperativa di frutticoltori che da sola rappresenta oltre la metà delle ciliegie dell’areale della Ciliegia di Vignola IGP, esteso tra Bologna e Modena, nel territorio di 24 Comuni: 15 nel modenese e 9 nel bolognese. Un alimento che, secondo una ricerca svolta da Nielsen per il Gruppo Alegra, rappresenta il frutto preferito da un consumatore su tre, che in questi giorni non resistono al richiamo di una prelibatezza che grazie alla buona stagione, alla piena maturazione e a varietà selezionate, si presenta ottimo, anche se col retrogusto ‘amaro’ di un prezzo che supera i dieci euro il chilogrammo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it