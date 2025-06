Ciclismo tutto pronto per il Gp Città di Empoli

Il 14 giugno, Empoli si prepara a vivere un emozionante spettacolo di ciclismo con il 47° GP Città di Empoli, una gara che promette battaglie serrate tra le migliori squadre nazionali. La Maltinti Lampadari Banca Cambiano e il Team Hopplà sono pronti a sfidarsi per conquistare la vittoria, alimentando l’attesa per il prossimo Giro d’Italia Next Gen. La competizione è alle porte, e l’adrenalina è già palpabile…

Empoli, 13 giugno 2025 - Oltre alla società di casa e organizzatrice del 47° G.P. Città di Empoli, la Maltinti Lampadari Banca Cambiano, al via della classica nazionale per élite e under 23 in programma sabato 14 giugno, un’altra squadra della zona, il Team Hopplà che punta al decimo successo stagionale prima di affrontare il Giro d’Italia Next Gen che scatta domenica. Dirigenti e tecnici sono fiduciosi, ma gli avversari agguerriti non mancano tra i 180 iscritti di 28 formazioni, tra le quali quattro straniere. FAVORITI: Nella squadra plurivittoriosa in Toscana presenti i due campioni regionali Lorello, reduce dal terzo successo ottenuto a Caserta e Regnanti, oltre a Manenti anch’egli a segno tre volte nel 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, tutto pronto per il Gp Città di Empoli

In questa notizia si parla di: empoli - città - ciclismo - tutto

Al via il 32esimo meeting nazionale "Città di Empoli" a Livorno - Al via oggi a Livorno il 32esimo Meeting Nazionale "Città di Empoli" presso la piscina olimpica Camalich.

Sabato 14 giugno torna a Empoli la grande tradizione del ciclismo con il 47° G.P. Città di Empoli, gara nazionale élite – under 23. Appuntamento sotto il Porticato esterno del Centro: • Ore 11:30 – Presentazione delle squadre • Ore 12:45 – Partenza ufficiosa Vai su Facebook

Ciclismo, tutto pronto per il Gp Città di Empoli; Il Team Hopplà pronto per un doppio impegno: 47° Città di Empoli e Giro Next Gen; Torna il grande ciclismo con la “38^ Firenze Empoli”, ecco le modifiche temporanee a transito e sosta in alcune strade.