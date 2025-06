Ciclismo presentato il percorso dei Campionati Italiani | circuito finale insidioso salita da ripetere tre volte

Preparati a vivere l’emozione dei Campionati Italiani di ciclismo, domenica 29 giugno, con un percorso che metterà alla prova i migliori atleti. La prova in linea, da Trieste a Gorizia, si snoda su 228,8 km tra paesaggi suggestivi e salite insidiose. In particolare, il circuito finale, con la salita da ripetere tre volte, promette battaglie epiche e sorprese fino all’ultimo chilometro. Chi trionferà e indosserà la maglia tricolore?

La prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo si disputerà domenica 29 giugno per quanto riguarda i professionisti, sarà Alberto Bettiol a mettere in palio la maglia tricolore conquistata lo scorso anno. Il tracciato prevede 228,8 chilometri da Trieste a Gorizia, con un piccolo scollinamento in Slovenia, e sarà nei fatti diviso in due parti. La prima metà si profila per lo più pianeggiante, mentre la seconda sarà movimentata e prevede un circuito finale di 26,4 chilometri da ripetere tre volte, con la salita di San Floriano Del Collo che potrebbe rappresentare un buon trampolino di lancio per chi vorrà provare ad attaccare e anticipare la potenziale volata di un gruppo ristretto. 🔗 Leggi su Oasport.it