Ciclismo | Migheli e Matteoli volano su pista

Il mondo del ciclismo toscano brilla ancora una volta grazie alle straordinarie imprese di Migheli e Matteoli, protagonisti indiscussi nella 41^ edizione della “Tre Sere Ciclistica” sul velodromo di Busto Garolfo. Questi giovani talenti, provenienti da Limite sull’Arno e Castelfiorentino, hanno dimostrato tutto il loro valore e determinazione. La loro vittoria segna un passo importante nella stagione 2025, lasciando intravedere un futuro ricco di emozioni e successi.

Firenze,13 giugno 2025 – Un paio di notizie che riguardano gli juniores toscani in un periodo particolare ed importante della stagione 2025. Precedenza assoluta alla splendida prestazione ed alla vittoria ottenuta da Gerolamo Manuele Migheli e Francesco Matteoli nella 41^ edizione della “Tre Sere Ciclistica” sul velodromo Roberto Battaglia di Busto Garolfo. I due toscani, Migheli è di Limite sull’Arno e Matteoli di Castelfiorentino, tesserati per la società lombarda GB Team Pool Cantù ma che in questa tre giorni rappresentavano la Toscana, si sono affermati con una prestazione straordinaria confermando di poter essere protagonisti in campo nazionale su pista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net