Ciclismo | Ciccone e Milan in testa alla classifica del Giglio D' Oro

Il Giro d’Italia continua a regalare emozioni e sorprese, con Giulio Ciccone e Matteo Milan al vertice della classifica del prestigioso Giglio d’Oro. Dopo un inizio promettente e momenti di grande intensità, l’incertezza regna sovrana: chi si aggiudicherà il riconoscimento più ambito? La battaglia è aperta e ogni tappa può cambiare le sorti della corsa. La sfida è ancora tutta da scrivere...

Calenzano, 13 giugno 2025 – È un Giglio D'Oro al momento incertissimo nella sua classifica quello attuale. Dopo i risultati del Giro d'Italia e nonostante il ritiro nella parte finale della corsa rosa a seguito della caduta, Giulio Ciccone si era portato in testa alla classifica della cinquantaduesima edizione dell'unico premio nazionale la cui classifica è determinata dai risultati ottenuti, a ruota di Filippo Ganna. Ma in questi giorni al Giro del Delfinato con una volata delle sue, magnifica per potenza e scelta di tempo, Jonathan Milan ha raggiunto Ciccone a quota 170. Quella di quest'anno sarà probabilmente un'edizione incertissima nel risultato fino alla fine, ma oltre all'aspetto tecnico e agonistico, sono previste alcune importanti novità sul piano promozionale volute da Saverio Carmagnini e dal figlio Lorenzo attuale presidente della società organizzatrice del prestigioso premio.

