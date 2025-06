Ciccio Merolla accende l’estate con ’O sole mio si’ tu

Ciccio Merolla accende l’estate con la sua nuova canzone “‘O sole mio si’tu”, un inno vibrante di rinascita e passione partenopea. Un viaggio tra ritmo e luce interiore, questa traccia è il battito che ci accompagna verso giornate di energia e calore. C’è un sole che non conosce tramonto, che brilla dentro ognuno di noi, pronto a risplendere in ogni momento. La musica di Merolla invita a scoprire il sole che vivi nel cuore…

NAPOLI – Ciccio Merolla accende l’estate con un nuovo inno alla luce interiore: arriva “’O sole mio si’tu” (JescesoleBelive) in radio e su tutte le piattaforme da oggi, 13 giugno. Un viaggio tra ritmo, rinascita e passione partenopea: il nuovo singolo è una celebrazione dell’energia che ci abita. C’è un sole che non conosce tramonto. Non sorge all’alba, né svanisce al calar della sera. È un sole che vibra dentro, che scalda l’anima e dà ritmo ai nostri sogni. Con “’O sole mio si’tu” Ciccio Merolla firma un nuovo inno alla forza interiore, un brano che è molto più di una canzone d’amore: è un’esplosione di energia, un invito a riscoprire se stessi attraverso il potere della musica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it