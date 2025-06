Cicatrici d’oro | il teatro come cura i MediAttori del De Sanctis-Galilei in scena per raccontare ferite e rinascita

Il teatro diventa uno strumento di rinascita e cura con "Cicatrici d’oro", la coinvolgente performance dei MediAttori del Liceo De Sanctis Galilei di Manduria. Un viaggio tra ferite e speranze, portato in scena venerdì 13 giugno nel giardino della sede Galilei, nell’ambito della rassegna Liceinscena 2025. Un’esperienza che dimostra come l’arte possa trasformare il dolore in forza e ascolto. Non mancate!

Tarantini Time Quotidiano Il gruppo dei ragazzi MediAttori del percorso AGIA- Scuole riparative del Liceo De-Sanctis-Galilei di Manduria si esibirà nella performance Cicatrici d’oro, nell’ambito della rassegna Liceinscena 2025, venerdì 13 giugno nel giardino della Sede Galilei, in via Sorani alle ore 20:00 Il Progetto formativo Scuole riparative: ascoltare il conflitto, costruire fiducia, promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha visto quest’anno la partecipazione di docenti, famiglie e studenti del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, che hanno effettuato percorsi laboratoriali di formazione nella prospettiva della riparazione dei conflitti della vita quotidiana attraverso lo strumento della mediazione, come risposta al bullismo e al cyberbullismo, puntando alla ricostruzione della relazione tra i protagonisti coinvolti e alla riparazione del danno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - “Cicatrici d’oro”: il teatro come cura, i MediAttori del De Sanctis-Galilei in scena per raccontare ferite e rinascita

