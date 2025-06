Cibo di mare laboratori e incontri È arrivata l’ora di GustaPorto

Preparatevi a immergervi in un mondo di sapori, tradizioni e sostenibilità con l’ottava edizione di "GustaPorto" a Civitanova! Domani, il cuore del festival batte forte con incontri, laboratori e una giornata dedicata al mare e alle sue tante storie. Un evento imperdibile per appassionati e curiosi: scopri come il mare si intreccia con la nostra terra e il nostro futuro, perché questo è solo l'inizio di un viaggio culinario e culturale senza precedenti.

Tutto pronto per l'ottava edizione di "GustaPorto", la rassegna promossa da Tpicità a Civitanova. Domani la giornata clou del festival legato al mare e alle sue tradizioni. Alle 11, il giornalista del Tg5 Gioacchino Bonsignore condurrà il dibattito "Il mare inizia dalla montagna" con esperti a confronto su tematiche ambientali come il dissesto idrogeologico. Nel corso dell'Agorà, spazio alla mostra fotografica "Mare Aperto" a cura di Mario Barboni, quindi la presentazione in anteprima del Port Food e la premiazione delle vetrine che hanno partecipato al contest di GustaPorto. Alle 14.30, ecco la veleggiata proposta in collaborazione con il Club Vela.

GustaPorto accende l’estate civitanovese Segnala youtvrs.it: Un evento immersivo in area portuale, tra gusto, tradizioni ed attività marinare Civitanova ritrova il suo respiro più vero, quello che sa di mare, tradizioni e comunità.