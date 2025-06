Ciao mamma ho bisogno urgente di soldi Si finge il figlio di una 85enne e la truffa

Ciao mamma! Ho bisogno di soldi subito! Con questa semplice frase, un’incresciosa truffa ha preso di mira un’anziana di 85 anni a Parma, sfruttando la bontà e la fretta della vittima. Una tecnica subdola e diffusa che continua a mettere in crisi tante famiglie italiane. Scopriamo come riconoscere e difenderci da queste insidiose trappole telefoniche, per proteggere i nostri cari e la loro serenità.

"Ciao mamma! Ho bisogno di soldi subito!" Con queste parole, nella tarda mattinata di lunedì scorso, è iniziata la sventura di una donna dell’età di 85 anni, residente a Parma. La donna è stata raggiunta al telefono dal truffatore mentre si trovava da sola in casa; secondo le solite modalità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Ciao mamma, ho bisogno urgente di soldi". Si finge il figlio di una 85enne e la truffa

In questa notizia si parla di: ciao - mamma - bisogno - soldi

“Ciao mamma, il mio telefono è rotto. Mandami un messaggio su WhatsApp il prima possibile”: conduttrice interrompe la diretta a causa di un tentativo di truffa - Durante una puntata di "El programa de AR" su Telecinco, la conduttrice Ana Rosa Quintana ha interrotto la diretta in modo sorprendente a causa di un tentativo di truffa.

Questa è la soluzione che la mamma ha trovato da sola, con la consapevolezza che sta coltivando giorno dopo giorno, per accogliere il bisogno di sua figlia e anche il proprio, altrettanto importante: "Ciao Rosicler. Non mi rendevo conto che mi stavo protegge Vai su Facebook

Ciao mamma, ho bisogno urgente di soldi, si finge il figlio e truffa una 85enne; Ciao mamma , ho perso il telefono, la truffa viaggia via sms; “Mamma, ho perso il telefono”, la truffa via SMS che gioca sull’emergenza emotiva.

"Ciao mamma ho bisogno di soldi": la nuova truffa agli anziani gira su WhatsApp Secondo lanazione.it: all'anziana di fargli un paio di bonifici dicendo di aver urgente bisogno di soldi e promettendo poi la restituzione futura del denaro.