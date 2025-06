Ciao mamma ho bisogno di soldi subito! | come funziona la truffa della finta emergenza familiare

Attenzione alle truffe che sfruttano le emergenze familiari! Recentemente, un uomo campano è stato denunciato per aver tentato di ingannare un’anziana di Parma, fingendosi il figlio e chiedendo denaro e monili d’oro. Questi raggiri sono sempre più sofisticati e mirano a sfruttare la solidarietà e la paura delle vittime. È fondamentale conoscere i segnali di allerta e come proteggersi. Continua a leggere per scoprire come difendersi da queste truffe insidiose.

Denunciato per truffa aggravata un uomo di origini campane, che ha provato a imbrogliare un'anziana di 85 anni residente a Parma: aveva finto di essere il figlio e le aveva chiesto soldi contanti e monili d'oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Arrone, il ‘finto’ incidente ed i soldi da consegnare “Per evitare ulteriori conseguenze”: arrestati per tentata truffa - Due uomini di origini campane, di 39 e 56 anni, sono stati arrestati a Terni per tentata truffa. Hanno ingannato un'88enne di Arrone con un finto incidente, chiedendo soldi per evitare ulteriori conseguenze.

