Ciao ciao Raimondo Francesca Tocca è amore con il famoso | baci alla luce del sole

Dopo undici anni di amore e condivisione, Francesca Tocca ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita. La ballerina di Amici, nota per la sua storia con Raimondo Todaro, si è trovata a dover ricostruire il proprio percorso sentimentale, portando alla luce un nuovo amore. La loro storia, fatta di passione e sacrifici, ora lascia spazio a nuovi orizzonti, dimostrando che il cuore può sempre trovare nuove strade verso la felicità.

Francesca Tocca, ecco chi è il nuovo fidanzato. Per tanti anni la ballerina di Amici ha fatto coppia con il collega Raimondo Todaro. I due, il 23 ottobre del 2013, hanno avuto anche una bambina, Jasmine. Tuttavia, dopo 11 anni di matrimonio, la loro storia è finita. Ne ha parlato la stessa Francesca a Verissimo: " È difficile da spiegare, ci siamo resi conto entrambi che dopo aver dato tutto noi stessi a questa relazione, abbiamo fatto tanto per cercare di salvare la storia per il bene nostro, della bimba e dei genitori". " Però più andavamo avanti e più ci stavamo facendo male in realtà – ha proseguito Francesca Tocca – Quindi da persone mature, che si amano.