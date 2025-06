Ciafani Legambiente | no al nucleare investire sulle rinnovabili

In un mondo che punta sempre più verso un futuro sostenibile, Legambiente ribadisce con forza: no al nucleare e sì alle fonti rinnovabili. Gli ultimi dati internazionali dimostrano che il 92,5% degli investimenti energetici nel 2022 sono andati alle rinnovabili, sottolineando come l'innovazione green rappresenti la strada maestra per un domani più pulito e resilienti. È il momento di investire con coraggio nel nostro pianeta.

Mantova, 13 giu. (askanews) - "Che le aziende che investono in innovazione siano protagoniste in questo peridoo in Italia, in Europa e nel mondo, lo dicono i dati di fonti istituzionali assolutamente non ambientaliste, non ultimi i dati dell'Agenzia Internazionale sulle Rinnovabili che raccontano che nello scorso anno, nel mondo, il 92,5% degli investimenti sulla produzione di energia ha riguardato le rinnovabili mentre solo il 7,5% gli impianti a fonti fossili e nucleari. Questa è anche una risposta a chi dice che il nucleare serve per rendere più competivivo il nostro Paese. Dobbiamo continuare a investire in quelle tecnologie che riducono la dipendenza dell'Italia dall'estero e che abbassano la bolletta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ciafani (Legambiente): no al nucleare, investire sulle rinnovabili

