‘Ci vorrebbe ancora il mare’ Tappa toscana per Marco Masini

Il 2025 si rivela un anno di celebrazioni e ricordi preziosi per Marco Masini, tra traguardi storici e nuove ispirazioni. La sua carriera, iniziata 35 anni fa con successi intramontabili come "Ci vorrebbe il mare", si arricchisce di un ulteriore capitolo, segnato dal trentennale di "Il Cielo della Vergine" e dal fascino di una Toscana che ancora lo ispira. Per celebrare questo straordinario percorso artistico...

Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa con l’album di debutto ’Marco Masini’ che conteneva successi come ’Ci vorrebbe il mare’ e ’Disperato’. Ma è anche il trentennale del suo quarto album in studio ’Il Cielo della Vergine’, che contiene ’Bella Stronza’, brano con cui ha duettato assieme a Fedez all’ultimo festival di Sanremo. Per celebrare queste ricorrenze il cantautore fiorentino ha deciso di condividere col pubblico il suo repertorio, nel tour ‘Ci vorrebbe ancora il mare’ che il 4 luglio fa tappa nella sua Toscana, a Capannori (Lucca), alle 21. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Ci vorrebbe ancora il mare’. Tappa toscana per Marco Masini

MARCO MASINI - CI VORREBBE ANCORA IL MARE TOUR // IGLESIAS (SU) Vai su Facebook

“Ci vorrebbe un mare dove naufragare Come quelle strane storie di delfini che Vanno a riva per morir vicini e non si sa perché Come vorrei fare ancora, amore mio, con te” Ignazio e Marco Masini in una versione speciale di “Ci Vorrebbe Il Mare”. #TuttiPerUno Vai su X

Marco Masini, sei nuove date per “Ci vorrebbe ancora il mare” Lo riporta spettakolo.it: Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e gli segue la pubblicazione dell’album di debutto Marco Masini che vende oltre 800.