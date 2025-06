ci sono marco mengoni rkomi coez e anna tra i nuovi singoli del 13 giugno

Il countdown verso l’estate si arricchisce di note vibranti: tra i nuovi singoli del 13 giugno spiccano le uscite di Marco Mengoni feat. Sayf, Rkomi, Coez e Anna, pronti a dominare le classifiche streaming e AirPlay. Tra queste, "Sto Bene Al Mare" di Mengoni, Sayf e Rkomi, una canzone estiva atipica che ci porta in un viaggio di spensieratezza, lasciando presagire un’estate all’insegna della musica e della buona energia.

Nel weekend che precede l’inizio della bella stgioen, continua ad allargarsi il bouquet con i nuovi singoli in uscita oggi 13 giugno, brani destinati ad imporsi nelle parti alte delle classifiche streaming e dell’AirPlay nostrano. Marco Mengoni feat. Sayf, Rkomi – Sto Bene Al Mare: Scritto dagli stessi Marco Mengoni, Sayf, e Rkomi, Sto bene al mare è un brano estivo atipico, infatti, nonostante il titolo ci porti verso la spensieratezza tipica delle vacanze, il testo si muove su un confine sottile tra leggerezza e profondità. La voce di Marco Mengoni si intreccia con le strofe di Sayf e Rkomi, dando vita a un dialogo che parte dall’immaginario estivo più classico per raccontare qualcosa di più profondo: il senso di spaesamento, il distacco forzato da ciò che si conosce, la tensione tra l’idea di libertà e la realtà di un cambiamento non scelto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it