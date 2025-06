Chivu si presenta da tecnico dell’Inter | l’orario della conferenza stampa e dove vederla

Cristian Chivu si prepara a fare il suo grande debutto da tecnico dell'Inter, un momento atteso dai tifosi nerazzurri. L'appuntamento con la conferenza stampa di presentazione è fissato per sabato 14 giugno alle 23 ora italiana presso il ritiro dei nerazzurri a Los Angeles. Segui l'evento in diretta sui canali social ufficiali dell'Inter e su YouTube, per scoprire le prime parole del nuovo allenatore e il suo piano per la prossima stagione.

Il suo arrivo ufficiale è giĂ stato sancito da diversi giorni. Cristian Chivu, ora, si presenterĂ Â da nuovo tecnico dell’ Inter nella conferenza stampa in cui sarĂ presentato dalla societĂ . L’appuntamento è nella sede del ritiro dei nerazzurri a Los Angeles alle 23, ora italiana, di sabato 14 giugno. SarĂ possibile vedere la conferenza sui canali social dell’Inter e il canale Youtube. Classe 1980, colui che è stato chiamato a raccogliere la non semplice ereditĂ di Simone Inzaghi vanta un curriculum piuttosto vasto come calciatore e anche robusti trascorsi da allenatore. Le sue esperienze sul rettangolo verde e in panchina. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

