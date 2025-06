Chivu conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell’Inter | il giorno e l’ora

L’Inter annuncia con entusiasmo la presentazione ufficiale di Cristian Chivu come nuovo allenatore, segnando un nuovo capitolo per il club. La conferenza si terrà [data] alle [ora], e sarà l’occasione perfetta per scoprire le strategie e la visione del tecnico rumeno. Non perdete questa occasione: ecco tutti i dettagli su come e quando seguirla, perché il futuro nerazzurro comincia da qui.

L'Inter fissa la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Cristian Chivu: ecco tutti i dettagli su come e quando seguirla. PRIME PAROLE – L'ufficialità della scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter è arrivata solo qualche giorno fa, dopo il repentino addio di Simone Inzaghi. Giusto il tempo di una breve conoscenza. Poi l'ex tecnico del Parma ha subito fatto i bagagli per partire insieme al suo nuovo gruppo di calciatori alla volta dell'America. Proprio lì inizierà il cammino nerazzurro del mister rumeno, che dovrà affrontare il primo scoglio del Mondiale per Club.

