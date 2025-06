Chivu all’esame di maturità E l’Inter scopre quanto costa voler vincere tutto

l’Inter si prepara a ripartire, carica di sfide e ambizioni. Cristian Chivu, alla sua prima esperienza come allenatore, affronta questa avventura con entusiasmo e determinazione, consapevole che il successo richiede sacrifici e resilienza. La squadra è pronta a scrivere nuove pagine di gloria, dimostrando che ogni vittoria conquista non è solo un traguardo, ma anche il risultato di coraggio e passione.

Alla fine, voler vincere tutto presenta il conto. E spesso il conto arriva non con una medaglia al collo, ma con muscoli stanchi, menti esaurite e valigie da rifare per l’ennesima trasferta. L’ Inter di Cristian Chivu, appena atterrata a Los Angeles per il debutto al nuovo Mondiale per Club, ne sa qualcosa. Sessanta partite stagionali, cinque competizioni, una fame di vittorie che non ha trovato pane per i suoi denti. E ora, in piena estate e con mezzo gruppo da ricomporre tra un volo di linea e una fisioterapia post-Nazionale, si ricomincia da capo. O quasi. Da Istanbul a Los Angeles, passando per Monaco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it