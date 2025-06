Chiudono i caselli di Pontecorvo e San Vittore

Attenzione agli automobilisti: Autostrade per l'Italia annuncia le chiusure notturne dei caselli di Pontecorvo e San Vittore, programmate dal 17 al 18 giugno. Durante queste ore, le uscite saranno interdette per permettere lavori di manutenzione, con indicazioni alternative da Napoli verso Cassino. Ricordate di pianificare il viaggio in anticipo e di seguire le segnalazioni per evitare disagi. La sicurezza prima di tutto!

Chiusure notturne per i caselli di Pontecorvo e San Vittore. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia. Pontecorvo - L'uscita di Pontecorvo e' chiusa al traffico dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 17 giugno al giorno 18 giugno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Cassino.

