Chiude il Museo del Fumetto di Milano il Comune risponde sul caso | Debito di 160mila euro nonostante le agevolazioni al 70%

Il Museo del Fumetto di Milano rischia di chiudere i battenti: un debito di 160mila euro mette a serio rischio il futuro dello Spazio Wow, nonostante le agevolazioni del 70%. La decisione del Comune di Milano di intervenire ha acceso un dibattito acceso sui social e nei media, con la risposta ufficiale che tenta di fare chiarezza sulla delicata situazione finanziaria. Ma cosa c’è dietro questa chiusura? È una questione di soldi, ma anche di passione e cultura.

Milano – Il caso dello Spazio Wow - Museo del Fumetto di viale Campania ha scatenato un polverone social e mediatico che ha portato Palazzo Marino a pubblicare una nota ufficiale dettagliata. La versione del Comune di Milano, diffusa dopo l’annuncio della chiusura prevista per domenica 15 giugno, ha spiegato la natura economica della vicenda. Secondo l’amministrazione comunale, il debito accumulato dalla Fondazione Franco Fossati supera i 160mila euro per canoni non corrisposti, “oltre ad altri tributi locali non versati”. Una cifra che continua a crescere e che affonda le radici in 14 anni di rapporto contrattuale, di cui 8 di vigenza ordinaria e 6 di rinnovo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiude il Museo del Fumetto di Milano, il Comune risponde sul caso: “Debito di 160mila euro nonostante le agevolazioni al 70%”

