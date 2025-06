Chieti | omicidio bidella a Lanciano marito condannato all’ergastolo

Un tragico episodio scuote Lanciano: dopo tre anni di indagini, la Corte d’Assise condanna all’ergastolo Rodolfo Di Nunzio, ex vigile del fuoco, per aver ucciso la moglie, Annamaria D’Eliseo. Un dolore che ha sconvolto la comunità e riaccende il dibattito sulla violenza domestica. La giustizia ha fatto il suo corso, ma il ricordo di questa tragedia rimarrà vivo.

Chieti, 13 giu. (LaPresse) – La Corte d’Assise di Lanciano (Chieti) ha condannato all’ergastolo Rodolfo Di Nunzio, 72 anni, accusato di aver strangolato la moglie, bidella in una scuola del posto. I fatti risalgono a 3 anni fa. Aldo Di Nunzio, ex vigile del fuoco, avrebbe ucciso la moglie Annamaria D’Eliseo, 60 anni, di Lanciano, trovata con un cappio al collo il 15 luglio 2022 nel garage della villetta di famiglia, in località Iconicella di Lanciano. Oggi, nella requisitoria, la pm Mirvana di Serio ha chiesto alla Corte d’assise, presieduta da Giovanni Nappi, l’ergastolo senza attenuanti per l’imputato, sottolineando che le “prove raccolte sono univoche e non consentono una ricostruzione alternativa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chieti: omicidio bidella a Lanciano, marito condannato all’ergastolo

