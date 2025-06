Chieti fermate dopo la spesa al supermercato | nel bagagliaio alimenti per 370 euro rubati due denunciate

A Chieti, due donne sono state fermate dopo aver tentato di portare via alimentari dal valore di 370 euro dal supermercato. Dopo un rapido intervento, la merce è stata restituita e le responsabili denunciate. Un episodio che mette in luce l'importanza della sicurezza e della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per tutelare il nostro commercio e la collettività.

