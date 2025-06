Chiesanuova Appignanese e Montecassiano | alleanza per il settore giovanile

Unione forte e coesa, capace di offrire opportunità migliori ai giovani talenti locali. Chiesanuova, Appignanese e Montecassiano si preparano a costruire un futuro condiviso, puntando sul settore giovanile per crescere insieme e rafforzare il loro legame con le comunità. Questa alleanza rappresenta un passo importante verso uno sviluppo sportivo che valorizzi i giovani e rafforzi i valori di squadra e solidarietà.

Il Chiesanuova, l' Appignanese e il Montecassiano hanno messo nero su bianco le basi per una futura collaborazione. Le tre società di calcio hanno pubblicato una sorta di dichiarazione d'intenti, un testo che apre la strada all'unione delle forze in vista della prossima stagione. L'accordo riguarderà il settore giovanile. Nella nota si spiega che: "La decisione nasce dalla volontà comune di unire forze, risorse e valori per creare un'unica e più solida entità sportiva a livello giovanile sul territorio; rafforzare il settore giovanile attraverso un progetto tecnico condiviso; ottimizzare le risorse e le strutture disponibili; promuovere una crescita sportiva sostenibile e inclusiva; rappresentare con maggiore forza le nostre realtà nei campionati giovanili.

