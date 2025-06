Chiesa di San Bartolomeo a Giovi | cresce l' attesa per la Via Crucis realizzata dal Liceo Artistico Sabatini Menna

L’attesa cresce per la suggestiva Via Crucis creata dal Liceo Artistico Sabatini Menna, che valorizza la chiesa di San Bartolomeo a Giovi. Martedì 17 giugno alle ore 10.00, a Palazzo di Città in via Roma a Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione di questa straordinaria iniziativa artistica. I pannelli, collocati lungo il viale, promettono di emozionare e coinvolgere tutta la comunità, rendendo ancora più speciale questa tradizione spirituale.

