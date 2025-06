Chiara Michela e Marta un trio femminile alla Monza-Resegone | in corsa per la ricerca

Chiara, Michela e Marta, tre appassionate di corsa della squadra MissulTeam Como A.S.D., sono pronte a sfidare la storica Monza-Resegone il 21 giugno 2025. Con determinazione e spirito di solidarietà , si impegnano per un'impresa che va oltre la semplice competizione: vogliono portare alla luce una causa importante attraverso questa gara. L'ambizione è dimostrare che la forza del gruppo può fare la differenza, ispirando altri a unirsi e sostenere la ricerca.

La sfida è dura: 42km e 1000 metri di dislivello dalla città di Monza al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi.

Sabato 21 giugno2025 torna la 63ª edizione della Monza Resegone Classic e la 2ª edizione della Monza Resegone Relay: due modi per vivere un'unica, irripetibile avventura.