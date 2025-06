Chiara Ferragni | il pandoro-gate diventa una traccia per la maturità ma non in Italia

Il pandoro-gate di Chiara Ferragni ha scosso il mondo dell'influencer, trasformandosi in un caso di studio internazionale e, sorprendentemente, in una traccia d'esame di maturità all'estero. Quello che sembrava un semplice scandalo si è evoluto in un fenomeno di portata globale, mettendo in discussione i confini tra vita privata e pubblica. Ora il tema torna a far parlare di sé, evidenziando come anche le star più brillanti siano vulnerabili alle luci della ribalta.

Lo scandalo del pandoro-gate che ha travolto Chiara Ferragni non ha solo cambiato gli assetti della figura dell'influencer a livello globale, ma è anche finito tra i temi dell'esame di maturità, anche se non in Italia. Quella che doveva essere solo un'inchiesta giornalistica - nata dal fiuto di Selvaggia Lucarelli - in poco tempo è diventata un vero e proprio scandalo che ha travolto la vita professionale e privata di Chiara Ferragni. Ora il pandoro-gate, che da "semplice" errore di comunicazione si è trasformato in una possibile truffa aggravata, diventa anche una traccia per l'esame di maturità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chiara Ferragni: il pandoro-gate diventa una traccia per la maturità (ma non in Italia)

