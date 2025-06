Chi sono A-Clark e Vinny i dj del brano Dolce Far Niente con Iva Zanicchi

Vinny e A-Clark sono i talentuosi DJ e produttori di Palermo, protagonisti del duo Vinny & A-Clark. Specializzati in remix afro-house di iconici brani italiani, hanno conquistato il pubblico con il loro stile unico, mescolando nostalgia e modernità. Con il loro sound coinvolgente, portano una ventata di freschezza nelle serate dance, rendendo ogni ascolto un’esperienza indimenticabile. Scopri come questi artisti trasformano i classici in nuove emozioni sonore.

Con il nome d’arte Vinny, si è fatto conoscere come dj e produttore musicale principalmente grazie alla collaborazione con un altro dJ palermitano, Alessandro Caruso, noto come A-Clark, con il quale forma il duo Vinny & A-Clark. Tutti e due sono originari di Palermo e insieme accendono serate fatte di remix afro-house di classici della musica italiana: il loro cavallo di battaglia. Canzoni nostalgiche, rimescolate con il ritmo fresco e moderno del loro stile. Ed è così coinvolgente che è impossibile non ballare e cantare a squarciagola. Chi sono A-Clark e Vinny. Vinny, ovvero Vincenzo Lo Nardo, è un DJ e produttore di Palermo che ha iniziato a muovere i suoi primi passi facendosi sentire nei club della città. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono A-Clark e Vinny, i dj del brano “Dolce Far Niente” con Iva Zanicchi

In questa notizia si parla di: clark - sono - vinny - brano

«La cosa più eclatante è che la maggior parte sono donne che scrivono cose così abominevoli verso il proprio genere.» Angela Di Francesca, con parole molto chiare, ha messo in luce come il giudizio pubblico funzioni a due velocità e sembri prendersela se Vai su Facebook

Dolce Far Niente - A-CLARK, VINNY, Iva Zanicchi; Ritmi afrobeat, Iva Zanicchi ci sorprende ancora; Iva Zanicchi ritorna con “Dolce Far Niente” insieme a A-Clark & VINNY.

Chi sono A-Clark e Vinny? I dj che hanno fatto ballare anche Iva Zanicchi - I due dj e produttori italiani che hanno conquistato i social. Secondo tag24.it

Vinny, chi è il dj e produttore del brano “Dolce Far Niente” con Iva Zanicchi - Con il nome d'arte Vinny, il dj e produttore musicale di Palermo, si è fatto conoscere specializzandosi in remix afro- Da msn.com

Chi è A-Clark: tutto sul dj e produttore, che ha collaborato con Iva Zanicchi - Clark si è fatto strada sulla scena elettronica come dj e produttore di brani di successo dal sound apprezzati dal grande pubblico. Segnala msn.com