Chi può batterci? anticipazioni ed ospiti di sabato 14 giugno

Se siete pronti a scoprire chi può batterci e divertirvi con una serata ricca di suspense, non perdete il secondo appuntamento di “Chi può batterci?” Sabato 14 giugno alle 21.30 su Rai 1, Marco Liorni vi aspetta per un gioco coinvolgente tra famiglie che unisce leggerezza e adrenalina, mantenendo alta la sfida e l’allegria. Preparatevi a una serata indimenticabile!

“Chi può batterci?” torna con il secondo appuntamento sabato 14 giugno alle ore 21.30 su Rai 1 Le anticipazioni. “Chi può batterci?” torna con il secondo appuntamento sabato 14 giugno alle ore 21.30 su Rai 1. Il gioco per famiglie guidato da Marco Liorni e realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, si conferma un format capace di unire leggerezza e coinvolgimento grazie alla competizione tra la squadra delle celebrità – con Marco Liorni nel doppio ruolo di conduttore e concorrente – e i 101 sfidanti del pubblico in studio. In questa nuova manche, il team vip schiera Elettra Lamborghini, Adriano Panatta, Roberto Lipari, Riccardo Rossi e Paola Barale, pronti a mettersi in gioco. 🔗 Leggi su 361magazine.com