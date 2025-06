Chi paga per farci vedere i video di Israele che aiuta Gaza su YouTube | la nostra indagine su Google Ads

In un’epoca in cui le immagini parlano più delle parole, chi finanzia i video che mostrano Israele mentre aiuta Gaza su YouTube? La nostra indagine svela come Google Ads, social media e telegiornali manipolati vengano utilizzati per modellare l’opinione pubblica italiana. Un'analisi approfondita che apre gli occhi sulle strategie di comunicazione dietro le quinte. Continua a leggere per scoprire chi c’è dietro questa potente macchina di persuasione.

Dai telegiornali falsi alle pubblicità contro l’UNRWA: abbiamo analizzato come Israele usa Google Ads, YouTube e i social per influenzare l’opinione pubblica italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

