Chi era Franzo Grande Stevens morto oggi all’età di 95 anni La storia dell’ex presidente della Juventus

Oggi la Juventus piange la perdita di Franzo Grande Stevens, un simbolo di integrità e passione che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio e dell’avvocatura italiana. Nato a Napoli nel 1928 e scomparso a Torino a 95 anni, la sua lunga carriera ha rappresentato un esempio di dedizione e professionalità. La sua eredità continuerà a vivere nel cuore dei tifosi e degli appassionati di sport.

Chi era Franzo Grande Stevens, morto all'età di 95 anni nella giornata di oggi. La storia dell'ex presidente della Juventus. Juventus in lutto per la morte di Franzo Grande Stevens. Nato a Napoli il 13 settembre 1928 e scomparso a Torino il 13 giugno 2025 all'età di 95 anni, è stato una delle figure più eminenti e longeve dell'avvocatura italiana. La sua carriera, che ha abbracciato oltre settant'anni, è un esempio di dedizione e competenza nel campo del diritto societario e finanziario, rendendolo una figura di riferimento per generazioni di imprenditori e legali. Le sue radici anglo-siculo-napoletane hanno contribuito a forgiare una personalità eclettica e una mente acuta, che si è formata presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove ha conseguito la laurea in legge nel 1951.